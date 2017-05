The Batman: Matt Reeves parla della sua ossessione per il Cavaliere Oscuro

E' ancora troppo presto anche solo per immaginare come il registaporteràsul grande schermo, ma quello che ci racconta è che lui è un grande fan del Cavaliere Oscuro da tempo immemore.

In un'intervista con il Los Angeles Daily Reeves ha dichiarato che "E' una strana cosa essere coinvolto in due franchise che erano i miei preferiti da bambino". Con due franchise si riferisce anche a Il Pianeta delle Scimmie.

Su The Batman dice ancora: "Da piccolo ero letteralmente ossessionato da Batman. Quello che trovo estremamente interessante del personaggio è che non è un supereroe con poteri sovrumani, lui è un uomo. Ed è anche, allo stesso tempo, un'anima torturata sconvolta dal suo passato che cerca di trovare il proprio posto in un mondo che è tanto sbagliato e con il quale deve trovare il modo di riconciliarsi. E' un personaggio molto potente, come Cesare, del resto."