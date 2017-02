The Batman: Matt Reeves non è più in trattative per la regia

Il prossimo film stand-alone sull'Uomo Pipistrello,, si ritrova ancora una volta senza un regista. E' quello che ha riportato in esclusiva il sito The Hollywood Reporter qualche minuto fa.

Nonostante molte testate web lo hanno dato per certo, Matt Reeves era solo in lizza per la regia di The Batman. Il sito spiega che Reeves ha discusso con la Warner Bros. e Ben Affleck dell'incarico e delle trattative sono, effettivamente, iniziate, ma qualcosa è andato comunque storto. Reeves ha, difatti, interrotto le trattative e ufficialmente rifiutato la regia del prossimo film su Batman. Secondo il reporter Jeff Sneider, le trattative potrebbero riprendersi qualora le problematiche che hanno portato a tale "rifiuto" (non sono chiare quali siano) vengano risolte, ma è una possibilità minima.

THR conferma che la Warner, nonostante tutti questi 'problemi' che hanno seguito l'abbandono di Affleck da regista, è intenzionata a realizzare la pellicola in quanto è un franchise che porta denaro allo studio. Secondo dei report, Fede Alvarez e Ridley Scott erano gli altri registi a cui la Warner si sarebbe rivolta qualora Reeves avesse deciso di rifiutare la regia, ma non è chiaro se saranno contattati o meno.