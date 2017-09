The Batman: Marc Guggenheim conferma l'assenza di Deathstroke?

I rumor che riguardanosono tantissimi. C'è chi afferma che farà parte dell'Universo Cinematografico della DC Comics, chi invece che sarà scollegato e di conseguenza non avrà nemmenonel cast.

Quel che è sicuro è che Matt Reeves sta riscrivendo da zero la pellicola, accantonando tutte le idee che Ben Affleck in persona aveva "partorito" prima di lui. Questo aveva messo in dubbio, di conseguenza, la presenza di Deathstroke, annunciato come villain con il volto di Joe Manganiello; anche lo stesso attore si era dichiarato 'confuso' riguardo la sua possibile partecipazione alla pellicola.

Oggi, a gettare ancora benzina sul fuoco, ci pensa Marc Guggenheim, showrunner di Arrow. I fan di Arrow sapranno che nella sesta stagione tornerà Deathstroke, dopo esser stato "eliminato" dallo show qualche tempo fa. Molte volte, gli addetti ai lavori delle serie tv avevano confermato come la DC chiedesse loro di "non usare determinati personaggi" qualora ci fosse qualcosa in fase di sviluppo su di loro al cinema. E per Deathstroke sembra sia accaduta la medesima cosa.

E allora perché ora tornerà nella sesta stagione? "Sapete, la DC controlla questi personaggi" spiega Guggenheim "C'è stato un periodo in cui la DC ci ha detto 'abbiamo dei piani per Deathstroke, che non includono Arrow'. Tutto è cambiato alla fine di quest'anno".

Che questo voglia dire che Deathstroke non sarà più in The Batman?