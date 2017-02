The Batman: Kevin Smith a ruota libera sul film DC Comics

Si parla sempre più spesso di, nuovo progetto stand-alone sull'Uomo Pipistrello, anche perchéha deciso di abbandonare la regia della pellicola. Ne ha parlatodurante un nuovo podcast.

"Parliamone. Perché Ben ha lasciato la regia? Non lo so. Non parlo con lui da anni. Ma ecco quel che penso. Ogni fan là fuori vuole che questo film su Batman sia il miglior film su Batman mai realizzato, ma la miglior pellicola sull'Uomo Pipistrello è già stata realizzata e si chiama Il Cavaliere Oscuro, è straordinario. Se quella è l'asticella da superare, nemmeno Christopher Nolan in persona è riuscito a superarla con Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Mi è piaciuto ma non è stato apprezzato quanto l'altro. Siamo onesti: quell'interpretazione di Joker è straordinaria." spiega Smith "Quindi Ben potrebbe aver pensato 'perché dovrei dirigerlo io se poi, qualunque film esca fuori, la gente se ne lamenterà? Se non uscirà come Il Cavaliere Oscuro, sarò fot***o? Ma se interpreto solo Batman, sarà qualcun'altro a dirigerlo.".

Smith spiega al futuro regista di The Batman, chiunque esso sarà, di tranquillizzarsi perché, comunque vada, "non sarà bello quanto Il Cavaliere Oscuro né brutto quanto Batman & Robin". L'autore ha poi una proposta bizzarra: fare un film su Batman ogni anno. "Il personaggio può sostenere interpretazioni multiple" ha spiegato "Fate un anno un film su Batman che fa kung-fu, un altro anno uno gigantesco, un altro nello spazio, poi Justice League Dark. Ogni anno, deve esserci un film su Batman".