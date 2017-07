The Batman: Joe Manganiello sul suo futuro di Deathstroke

Anche, uno dei prossimi film della DC, ha avuto una produzione piuttosto travagliata. Dall'abbandono didalla regia allo script firmato da Affleck &cestinato.

E mentre dei rumor che volevano pronto l'abbandono di Ben Affleck anche da attore protagonista (smentiti da lui stesso al Comic-Con), continuano a circolare quelli sul villain della pellicola, Deathstroke. Il villain, interpretato da Joe Manganiello, fu annunciato ai tempi della produzione di Affleck, con tanto di acclamazione da parte dei fan. Ma ora che lo script è stato cestinato in favore di uno nuovo, in molti si sono chiesti se Deathstroke avrà lo stesso ruolo o verrà messo da parte.

Perché non chiederlo a Manganiello stesso? Intervistato a riguardo, ha risposto in maniera piuttosto vaga e non sembra esser felice della svolta del progetto: "Non so nulla riguardo. Anzi, lo so ma non posso dirvi niente. La svolta è stata 'felice' o meno per me? Non risponderò né si né no, voglio restare neutrale.". Quando lo scopriremo? "Bella domanda" continua "Chiedetelo alla Warner o la DC".