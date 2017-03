The Batman: Joe Manganiello insicuro della sua partecipazione?

Quando la Warner Bros. Pictures ha annunciato di voler realizzare un film stand-alone suldi, quasi immediatamente è stato annunciatonei panni del villain, Deathstroke.

Ma a quel tempo c'era ancora Ben Affleck alla regia del progetto e ne aveva scritto la sceneggiatura insieme a Geoff Johns (con possibili rimaneggiamenti di Chris Terrio). Da allora Affleck ha 'abbandonato' la regia, affidandola a Matt Reeves.

Ma è di solo qualche giorno fa la notizia che vorrebbe una riscrittura completa dello script. Secondo il report, Reeves potrebbe cambiare qualsiasi cosa per The Batman e scrivere persino un'altra storia, inclusa una in cui Deathstroke non c'è. Intervistato a riguardo, Manganiello è sembrato piuttosto incerto sulla sua partecipazione: "forse, vedremo...".

Manganiello ha sempre confermato la sua partecipazione nei panni del villain, e ne ha parlato spesso, ed è sembrato strano il suo restare sul vago alla domanda riguardo la sua partecipazione al film.

Vi terremo aggiornati.