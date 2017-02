The Batman: Joe Manganiello ha iniziato l'allenamento con la katana

Mentre continuano le speculazioni sul fatto chesia o meno l'antagonista principale del film diconha rivelato che si sta preparando per il ruolo, nonostante il progetto sia su un terreno infido. Tramite il podcast, l'attore ha rivelato di aver letto ogni singolo fumetto di

"Sono una persona che ama iniziare a prepararsi per tempo. Così ho letto quasi tutti i fumetti che coinvolgono Deathstroke. Solo per ottenere informazioni. Alcuni di loro sono utili. Altri non lo saranno. Perché in fin dei conti è la sceneggiatura il mio testo. Devo interpretare quella.

Ho iniziato l’allenamento con la katana di recente. Ho iniziato l'incontro con vari maestri di arti marziali e ho discusso con loro su quali siano gli stili più offensivi delle arti marziali. Quelli in cui non si è in attesa che qualcuno ti attacchi, ma in cui si va all'attacco. Quali sono i più mortali? Dove sono le antiche pergamene giapponesi che mostrano queste tecniche veramente mortali che non insegneresti allo studente medio?

E poi, quali sono le posizioni? Quali sono le posizioni davvero poco ortodosse che qualcuno che impara il Ninjutsu assumerebbe nei combattimenti? E che cosa succede se la persona ha perso un occhio? Se quella persona ha perso un occhio come avrebbe modificato la posizione in modo che abbia una migliore visione periferica? Che cosa sembrerebbe? È così che si inizia la costruzione di una storia. È un modo molto fisico per costruire una storia.

Poi d'altra parte, come ho detto, sto leggendo la sceneggiatura piuttosto che i fumetti. Voglio dire, i fumetti mi stanno dando un buon indizio generale di ciò di cui stiamo parlando. Dove si trovano questi personaggi. Ma lo script potrebbe cambiare il canone. Ci sono stati qualcosa come 3 o 4 modi diversi in cui ha perso il suo occhio. Prenderemo una di quelle origini? O ne gireremo una completamente nuova?"

Qualsiasi sia la sceneggiatura finale del film, Manganiello sembra veramente votato a portare sullo schermo un’autentica interpretazione di Slade Wilson!