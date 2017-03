The Batman: Joe Manganiello fornisce un aggiornamento

, che darà vita al personaggio di Deathstroke nel film, ha fornito un nuovo aggiornamento sullo status della pellicola della DC Comics che, ad oggi, non ha ancora una data di uscita fissata.

"Ho detto che saremmo partiti a maggio, ma dipenderà da altri fattori. Hanno dei grossi piani per questo film. Potremmo partire a giugno, non lo so, non importa. C'è un processo creativo che ha bisogno di essere rispettato e tutte le persone coinvolte vogliono realizzare una pellicola bellissima e leggendaria" ha affermato Manganiello del cinecomic che sarà diretto da Matt Reeves "I Media sono incredibili, lanciano storie come 'oh, il film è in pericolo!', 'sarà riscritto'... ve l'assicuro, stiamo semplicemente cercando di farlo bene".

Sul perché abbia deciso di accettare il ruolo e sulla versione vista in Arrow, Manganiello spiega: "mi hanno proposto molte parti di supereroe o supercattivo in questi anni, ma nessuno era perfetto per me. Questo lo era, era esattamente quel che stavo cercando. So che c'è una serie tv ma non la guardo. Questo è il mio personaggio e penso che sarà un gran bel villain".