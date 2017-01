The Batman: Joe Manganiello condivide una fan-art di Deathstroke

Fin da quandoha annunciato cheavrebbe interpretatonel prossimo film solista di, diretto e interpretato da, l’attore non ha nascosto il suo entusiasmo e la sua dedizione al personaggio, rivelando addirittura che questo era l’unico film ad averlo convinto a partecipare a un cinecomic

Zack Snyder annunciò l’arrivo di Joe Manganiello nell’Extended Universe DC condividendo coi fan un video di prova che mostrava Deathstroke nel suo costume. Ora, per augurare buon compleanno al presidente della DC Entertainment Geoff Johns, Manganiello ha condiviso via Twitter una nuova immagine del villain realizzata da un fan, ma fortemente ispirata all’iconografia di Deathstroke.

Nella foto sono visibili nuovi dettagli del costume del leggendario supercriminale, tra cui la maschera bicolore, marchio di fabbrica del costume classico. Anche se l'immagine è stata creata da un fan, l’ispirazione maggiore rimane il cortometraggio che Snyder ha rilasciato in precedenza, e la resa complessiva è aggiornata ai gusti odierni, con una strizzatina d’occhio alla versione della serie di videogame Batman: Arkham, che rende sicuramente giustizia al personaggio originale.

Non è chiaro se Deathstroke farà una prima apparizione nel film della Justice League di quest'anno, o se dovremo aspettare fino all’uscita di The Batman di Ben Affleck per poterlo finalmente vedere sul grande schermo.

Justice League è diretto da Zack Snyder con una sceneggiatura scritta da Chris Terrio, e dispone di un cast che include Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Amy Adams, Diane Lane, Jeremy Ferri e Jesse Eisenberg.

The Batman, il cui titolo è ancora provvisorio, è invece tuttora in pre-produzione, e le riprese, secondo quanto annunciato dal dirigente della Warner Bros. Greg Silverman, dovrebbero iniziare la prossima primavera, per riuscire poi a far uscire il film nel corso del 2018.