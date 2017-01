The Batman: Joe Manganiello ha ceduto ai cinecomic solo per questo film

Nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight, l'attoreha risposto ad alcune domande sul suo coinvolgimento ipotetico, in passato, in altri cinecomic. Manganiello ha spiegato come avesse sempre rifiutato di entrare in questo circuito, fino a quando non gli è stato proposto un ruolo in, dove interpreterà

Manganiello ha affermato:"Sono cresciuto da grande fan dei fumetti e poi ci sono comunque stati tanti ruoli da supereroi e supervillain che mi sono stati proposti a cui ho detto no per via di altri impegni. Tuttavia credo che Deathstroke e The Batman siano l'occasione giusta. Lavorerò a testa bassa e sarò preparatissimo."

Sale l'attesa per The Batman, diretto e interpretato da Ben Affleck, ultimamente molto deciso nel chiarire quanto sia fondamentale che il film si faccia come dice lui.

Prima di vedere Affleck nei panni dell'Uomo Pipistrello in The Batman, tornerà quest'anno in Justice League, dove Bruce Wayne si vedrà costretto a chiedere aiuto alla sua nuova alleata, Diana Prince, per affrontare insieme un pericoloso nuovo cattivo. Batman e Wonder Woman recluteranno altri supereroi e formeranno la Justice League.