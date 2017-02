The Batman: James Gunn e Kevin Smith parlano della regia

In seguito alla notizia della rinuncia dialla regia di, nel quale l'attore premio Oscar per Will Hunting - Genio Ribelle e Argo rimarrà come interprete dell'Uomo Pipistrello, sono subito iniziati i rumors sui possibili registi che potrebbero ambire alla direzione di uno dei cinecomic futuri più importanti della DC.

Come sempre accade in questi casi il toto-nomi è subito partito, con una lunga lista di possibili e papabili registi.

Nonostante non sia apparentemente uno dei candidati in lizza, James Gunn, regista de Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia vol. 2, interpellato sui social da un suo fan ha voluto dire la sua opinione su chi potrebbe degnamente sobbarcarsi tale incarico.

E Gunn non ha avuto dubbi nel dichiarare:"Se Jeremy Saulnier fosse interessato sarebbe un'ottima scelta."

Saulnier è conosciuto soprattutto nel circuito indipendente per aver diretto film apprezzati come Blue Ruin e Green Room.

Tuttavia molti fans, appena la notizia è stata ufficializzata, hanno rivolto le proprie attenzioni a Kevin Smith, che nel tempo ha dimostrato spesso di aver un'ottima dose di conoscenza dell'universo di Batman, avendo anche diretto un episodio della serie Supergirl e chiamato addirittura la propria figlia Harley Quinn.

Lo stesso Smith, interpellato, ha però elencato tre ragioni per le quali non potrebbe mai dirigere The Batman, sostituendo Ben Affleck, con il quale ha lavorato in Generazione X, In cerca di Amy e Dogma.

"Sono davvero molto lusingato ma ci sono tre cose che rendono la mia regia di The Batman impossibile. Non parlo con Ben da anni, ho appena fatto il film Yoga Hosers e ho buon senso."

Al momento i nomi che sembrano più probabili per dirigere il film sono Matt Reeves, Gavin O'Connor, Denis Villeneuve, George Miller e Matt Ross.