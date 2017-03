The Batman: J.K. Simmons non sa nulla sul suo ritorno

L'attore(ex J.J.Jameson della saga di) debutterà nei panni del Commissario Gordon indi, in arrivo questo novembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Ma l'attore dovrebbe tornare anche in The Batman. Per via del posticipo delle riprese, però, sembra che Simmons non sappia più nulla sul suo ritorno, gettando anche lui - come Joe Manganiello prima di lui - molti fan nel caos: "In Justice League il ruolo è molto piccolo, una sorta di introduzione. Ma non so quale sarà il prossimo: sarà The Batman? Sarà Justice League 2? Ho capito che stanno cambiando un po' di cose... sapevo che avremmo girato The Batman presto ma non è più cosi sicuro, quindi vedremo cosa mi porterà il futuro. Spero che Gordon sia uno di quei personaggi dei fumetti che riuscirò ad interpretare per 3-4 volte!".