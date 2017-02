The Batman: i fan DC lanciano la petizione per farlo dirigere a Zack Snyder

Come ormai saprete,ha lasciato la regia di, anche se al momento resta coinvolto sia come protagonista che come produttore e co-sceneggiatore. Nonostante il film non abbia una data di uscita, la Warner sta già cercando un regista pronto a rimpiazzarlo.

Circolano dei nomi piuttosto importanti in rete, ma i fan della DC Comics vogliono una sola persona al timone di The Batman: Zack Snyder, il regista de L'Uomo D'Acciaio e di Batman v Superman: Dawn of Justice e padrino dell'intero Universo Cinematografico DC.

Secondo chi ha creato la petizione, la conoscenza dei fumetti originali, il suo stile visivo e le sue esperienza passate nel DCEU lo rendono un perfetto candidato per lavorare a stretto contatto con Affleck al film di Batman.

E voi? Siete d'accordo? Se sì, vi lasciamo il link alla petizione: la trovate qui.