The Batman: ecco come Ben Affleck affronta la pressione di questo progetto

Come tutti i fan e gli spettatori in attesa di vedere il film attualmente in lavorazionepossono immaginare, l'attore e registasta affrontando per questo progetto una dura prova e un periodo che lo vede fortemente sotto pressione. In una recente intervista con USA Today,rivela il suo atteggiamento a riguardo.

L'attore ha sempre sostenuto che non avrebbe fatto il film a meno che non fosse riuscito a realizzare quello che voleva, punto che ha ribadito nell'intervista a USA Today, mentre ha discusso anche della grande attenzione che caratterizza da sempre lo sviluppo dei film di supereroi: "Questa tipologia di pellicole ottiene sempre un livello di attenzione non paragonabile a qualsiasi altro film che ho fatto. Basti pensare che con questi film Internet impazzisce. Comunque, io capisco e cerco di accogliere con serenità questa attenzione. Questa pressione è un aspetto inevitabile di questo genere di progetti ed è proprio per questo che non avrei avuto intenzione di farlo, a meno di non essere assolutamente sicuro a riguardo.".

Affleck è il regista del film, cosa che ha confermato (ancora una volta) questa settimana al Jimmy Kimmel Live e, nonostante la sua accettazione della pressione, è ben consapevole che il giorno più difficile sarà quello dell'inizio della produzione vera e propria: "Ma quando quel giorno arriverà, sono sicuro che sarà il più difficile, quello più stressante di tutta la mia vita professionale. Non c'è dubbio.".

Uno degli aspetti su cui Affleck sta lavorando e che introdurrà un elemento di novità sarà una revisione al costume di Batman, in particolare per renderlo più facile da indossare: "Dovremo modificare il costume per renderlo un po' più facile da mettere e da togliere. Quando lo si indossa, la sudorazione è inevitabile e ci si stanca molto in fretta. Ma quando sei il regista, non puoi andare via per riprenderti. Bisogna essere lì per tutti. Una delle prime sfide nel fare Batman sarà trovare un abito più comodo.".