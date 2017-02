The Batman: dettagli sullo script, verrà scritta una sceneggiatura nuova?

La notizia dell'abbandono dida regista diha creato un dispiacere nella comunità dei fan della DC Comics. In attesa di scoprire a quale regista verrà affidato il progetto, Forbes rivela nuovi dettagli.

Il sito spiega che la Warner Bros. Pictures vuole a tutti i costi Matt Reeves come regista di The Batman. A quanto pare il regista di Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie è il frontrunner per la regia del cinecomic, ma Forbes aggiunge che, se ingaggiato, "il progetto potrebbe ri-iniziare da capo in quanto verrà formato un nuovo team creativo". Questo cosa vuol dire? Forbes afferma che al momento le voci sono discordanti, ma si parla sia di "rettifiche della sceneggiatura attuale" che completamente "di una nuova sceneggiatura", o addirittura "ripartire da zero con la storia" se il team creativo lo richiede.

E riguardo lo script attuale firmato da Ben Affleck e Geoff Johns (e riscritto da Chris Terrio)? Forbes spiega che Deathstroke è il villain principale dello script, ma appariranno anche altri villain, incluso il Joker di Jared Leto. Quest'ultimo è stato un "punto dolente" alla Warner: dopo le scene tagliate del suo personaggio in Suicide Squad e la performance del film, Leto ha lasciato intendere di non esser sicuro di tornare nei panni del villain nell'Universo Cinematografico DC Comics. Secondo Forbes, ora, le cose si sarebbero ammorbidite tra lo studio e l'attore, ma non è chiaro se Leto acconsentirà a partecipare a The Batman o sceglierà, invece, di essere in Gotham City Sirens.

Forbes specula sul fatto che la Warner abbia dato il via libera a Gotham City Sirens, spin-off di Suicide Squad con Harley Quinn, appositamente per permettere allo studio di sistemare The Batman. In questo modo Gotham City Sirens potrebbe uscire nel 2018 mentre The Batman nel 2019, avendo più tempo per pre-produzione e produzione.