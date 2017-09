The Batman: dettagli sul vecchio script, le riprese nel 2018?

Circolano in rete dei nuovi rumor su, nuovo film stand-alone dedicato all'Uomo Pipistrello della DC Comics. Secondo Heroic Hollywood le riprese della pellicola didovrebbero partire nell'estate del 2018.

Le riprese, inizialmente, erano previste per l'inizio del prossimo anno ma la riscrittura del copione di The Batman ha fatto posticipare i piani iniziali del progetto.

Intanto sappiamo, ormai, che lo script precedente, firmato da Ben Affleck e Geoff Johns, era ispirato a The Game di David Fincher. La sceneggiatura è stata archiviata e il film è stato modificato, ma secondo Heroic Hollywood il precedente script vedeva "Deathstroke piazzare un bel po' di trappole e prendere a calci in c**o Batman".

Non sappiamo come Reeves abbia modificato o meno la pellicola. Lo scopriremo nei prossimi mesi.