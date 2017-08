The Batman, Casey Affleck: "Non credo che Ben tornerà nuovamente nel ruolo!"

Dopo le recenti voci che vorrebbero Ben Affleck in procinto di abbandonare la cappa del Cavaliere Oscuro dopo, adesso è il fratello dell'attore,, a intervenire sulla vicenda, dando peso ai rumor.

Nonostante infatti lo stesso Ben Affleck abbia cercato di suggerire come tali voci non abbiano ufficialità nel corso del panel al San Diego Comic-Con, durante un'intervista radiofonica Casey ha avuto modo di parlare della questione, rivelando con decisione (dal minuto 6.00): «Credo che mio fratello sia un Batman più che ok. È un eroe e aveva bisogno di qualcosa con la quale confrontarsi e lavorare, ma non credo che tornerà per The Batman».



Ovviamente non c'è nulla di ufficiale e forse il fratello minore ha cercato di interpretare lo stato emotivo attuale di Ben giungendo a una conclusione soggettiva sull'argomento, ma resta comunque incerta la situazione, dati anche i profondi cambiamenti subiti nel tempo dal film diretto ora da Matt Reeves.



The Batman" non ha ancora una data d'uscita ufficiale.