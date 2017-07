The Batman: Ben Affleck smentisce i rumor direttamente al Comic-Con

Il panel al San Diego Comic-Con sui film DC è iniziato da pochissimo, non senza già qualche frecciatina alla Marvel da parte di, ma in attesa di informazioni ufficiali, arriva già la prima smentita della giornata.

Ieri sera, un rumor di The Hollywood Reporter aveva preoccupato i fan dell'Uomo Pipistrello: secondo loro, la Warner è pronta a sostituire Ben Affleck, il quale abbandonerà il ruolo di Batman molto presto.

Per carità, potrebbero esserci realmente dei problemi dietro le quinte ma, per ora, Affleck ha smentito il rumor e dal panel del Comic-Con ha fatto sapere: "Fatemi essere chiaro un attimino. Batman è il miglior ruolo al mondo. Sono eccitato all'idea di interpretarlo. Sarà una scimmia sullo sfondo mentre Matt Reeves girerà il suo film".

Quindi sembra proprio che Affleck sarà, senza problemi, in The Batman. A meno di grosse sorprese, che con Affleck non sono mai da escludere (come quando smentì i rumor sul suo abbandono della regia di The Batman e poche settimane dopo lo fece realmente!).