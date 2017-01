The Batman: Ben Affleck ha scelto la location per il set

Continuano ad arrivare novità più o meno ufficiali su, il prossimo film che vedrà protagonista l'Uomo Pipistrello, interpretato nuovamente da, che si occuperà anche della regia del film, quinto lungometraggio diretto dal due volte premio Oscar, peralla miglior sceneggiatura e peral miglior film.

Dopo le forti dichiarazioni di Affleck nelle scorse ore, che ha ribadito come il film si farà solamente alle sue condizioni e nelle modalità che vorrà lui, Batman-News riporta che l'attore e regista inizierà le riprese del film in primavera e che la scelta della location in cui verrà ambientata Gotham City sarà Los Angeles, così come fece Christopher Nolan in molte sequenze de The Dark Knight Rises.

Una notizia che potrebbe essere apprezzata dai fan, notoriamente abbastanza scettici sulla creazione in uno studio della città di Bruce Wayne.

Ben Affleck, prima di iniziare le riprese di The Batman, sarà al cinema a febbraio con l'ultimo film di cui è protagonista, regista, sceneggiatore e produttore, La legge della notte, tratto da un romanzo di Dennis Lehane, presente come produttore del film.