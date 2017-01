The Batman, Ben Affleck deciso: 'o come lo voglio io o non si fa'

Da quando è trapelata la notizia che vuoleinterprete, regista e co-sceneggiatore del prossimo film stand-alone su, tutti i fan dei cinecomics e della DC Comics non vedono l'ora di vederlo sul grande schermo.

Nonostante le cose, negli ultimi tempi, sembrassero muoversi molto più velocemente, tanto che si rumoreggiava una data di inizio riprese nel 2017 per un'uscita nel 2018, a quanto pare, in un'ultima intervista, Ben Affleck ha affermato di essere ancora lontano dall'essere pronto ed è più deciso che mai a farlo nella maniera giusta... o a non farlo per niente.

"L'idea è che sarà il mio prossimo film. Ma non è ancora nulla di pronto e non c'è nemmeno uno script" spiega "Se non viene fuori nella maniera in cui voglio, non lo farò affatto".