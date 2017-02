The Batman: Ben Affleck dà il bevenuto a Matt Reeves

Si sa, il popolo del web parla e straparla, lancia speculazioni, vede cose dove non c'è nulla e viceversa. Per esempio, in queste ore, internet ha avuto seriamente paura cheavesse abbandonatoufficialmente.

Come vi abbiamo prontamente riportato ieri sera, Matt Reeves è stato ingaggiato per la regia di The Batman. Ma, nel comunicato diffuso dalla Warner Bros., lo studio non menzionava affatto Affleck né come attore ma nemmeno come co-sceneggiatore o produttore. I fan hanno fatto 2+2 e, a conoscenza degli ultimi rumor, hanno temuto il peggio.

Ben Affleck, senza menzionare rumor o quant'altro, ha deciso di smentire il tutto pubblicando un tweet ufficiale e dando il benvenuto a Reeves nella Batcaverna (lo trovate qui sotto). Quindi niente paura, fan DC: Affleck sarà ancora l'Uomo Pipistrello!

Certo, poi c'è chi dice che Affleck abbia trovato un compromesso per 'uscire di scena' senza farsi notare, e che il film su Nightwing (personaggio che poi lo sostituirebbe in futuro) ne sia una prova e sia stato messo in cantiere proprio per questo... ma questa è un'altra storia, e un'altra speculazione. E niente più.