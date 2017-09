The Batman: ancora rumor su un film senza Ben Affleck

Si sa, a volte i rumor sono duri a morire. O forse c'è un fondo di verità? O c'era? Chissà, fatto sta che la voce di corridoio riguardocontinua ad arrivare sul web ancora e ancora.

E non da una fonte qualsiasi, ma di una molto autorevole come il The Hollywood Reporter. Nonostante la sonora smentita da parte proprio di Matt Reeves in persona, il sito continua ad affermare che "Reeves sta sviluppando un film stand-alone su Batman che non avrà Ben Affleck come protagonista". Stando a THR, la Warner e Reeves starebbero discutendo della possibilità di rendere la pellicola non parte dell'Universo Cinematografico DC Comics.

Infatti, un po' come sta accadendo per il film sul Joker, la Warner - con questa nuova divisione - vorrebbe produrre delle pellicole con delle visioni non tradizionali sugli storici eroi e cattivi della DC, una sorta di Elseworld cinematografica. Questo permetterebbe ai registi di realizzare delle pellicole d'autore su questi personaggi senza dover andare ad 'intrappolare' le proprie idee in una continuity cinematografica, come invece lo sono i film dell'Universo DC Comics (che continueranno ad essere prodotti, comunque). E Reeves sembra sia proprio interessato, proprio lui che è un autore, a questa nuova divisione più che alle pellicole del DC Universe, cosi da poter raccontare la propria storia senza vari vincoli e/o citazioni e riferimenti agli altri personaggi.

Per ora tutto questo è ancora un rumor. Vi terremo aggiornati.