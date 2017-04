The Bad Batch: Suki Waterhouse, Jason Momoa e Keanu Reeves nel nuovo trailer

Laha rilasciato online un nuovo, sensazionale trailer ufficiale di, nuova opera della regista) che vede protagonista).

Scritto dalla stessa Amirpour e presentato a Venezia 73 dove si è aggiudicato Il Premio Speciale della Giuria, il film racconta di un mondo distopico e post-apocalittico dove la giovane Samantha cercherà di sopravvivere tra le wasteland del Texas, imbattendosi in una comunità di culturisti cannibali e in altri strambi e assurdi personaggi.



The Bad Batch vede nel cast anche Jason Momoa, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi, Yolonda Ross, Jim Carrey e Diego Luna, per un'uscita prevista in territorio italiano su Netflix a data ancora da destinarsi. In america arriverà il 23 giugno.