The Bad Batch: ecco il trailer del film con Jason Momoa e Keanu Reeves

Il primo trailer della pellicola di prossima uscita intitolataè arrivato e noi possiamo dare un primo sguardo all'ultima fatica della scrittrice e regista, ovvero al follow-up del suo debutto acclamato dalla critica,. Come sempre, potete trovare il video dopo il salto.

Il cast di The Bad Batch comprende Suki Waterhouse, Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Giovanni Ribisi e Keanu Reeves.

La pellicola segue Arlen (Waterhouse), una ragazza viene scaricata in un deserto del Texas isolata dalla società civile. Durante il tentativo di orientarsi in questo ambiente che non perdona, viene catturata da una banda selvaggia di cannibali e si rende conto che dovrà combattere per la sua vita. Mentre Arlen si adatta a questa vita scopre che essere buoni o cattivi dipende soprattutto da chi ci sta a fianco.

Il film è stato prodotto da Megan Ellison e Sina Sayyah. I produttori esecutivi sono Sammy Scher, Shane Smith e Eddy Moretti.

NEON rilascerà il film, prodotto dalla Annapurna Pictures e VICE media, il 23 giugno 2017.