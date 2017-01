The Assignment: Michelle Rodriguez protagonista del thriller

Michelle Rodriguez, dopo una lunga carriera nelle seconde file di Hollywood, è protagonista di un thriller-action diretto da Walter Hill. Il trailer e le prime immagini sono online.

Il trailer di The Assignment ci svela la storia di cui sarà protagonista l'attrice Michelle Rodriguez. Dopo aver preso parte da co-portagonista o con ruoli di contorno, a Fast and Furious, Avatar ma anche la serie tv Lost e Resident Evil, è la leader del film firmato Walter Hill (I guerrieri della notte, 48 ore, river- l'imprendibile). Un'interessante banco di prova per lei, sopratutto per la trama atipica del film.

The Assignment racconta la storia di un sicario della mafia che si risveglia, dopo un'operazione inconsapevole, nel corpo di una donna (Rodriguez). Inizierà quindi una storia di vendetta stand alone contro i colpevoli. Nel cast del film anche Sigourney Weaver, Tony Shaloub ed Anthony LaPaglia.