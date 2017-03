The Assignment: Michelle Rodriguez nei poster alternativi del film

È grazie a Comingsoon.net che possiamo mostrarvi due nuovi poster alternativi dell'action-transgender-thriller, nuova fatica del regista) con protagonista

La storia del film segue l'assassino Frank Cucina (Rodriguez) al quale viene dato un preciso incarico, ma vittima a sua insaputa di un doppio gioco verrà operato chirurgicamente senza permesso e cambiato in donna. In cerca di vendetta, Frank tenterà di raggiungere la persona responsabile del suo cambiamento (Sigourney Weaver), una brillante chirurga con un'agenda di tutto rispetto.



Distribuito da Lionsgate e Saban Films, dopo un mese in streaming su Ultra VOD in america, The Assignment uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 7 aprile