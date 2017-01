The Amazing Spider-Man: Andrew Garfield risponde sul suo allontanamento

In seguito allo scandalo sulle e-mail della Sony diventate pubbliche, si è parlato molto dell'allontanamento dida un eventuale terzo capitolo, poi mai realizzato. Secondo le voci Garfield, deluso dall'andamento dei primi due film, avrebbe intenzionalmente aggirato un evento in Brasile per potersi far licenziare.

In una recente intervista al Guardian, Andrew Garfield smentisce tale versione dopo che in passato aveva raccontato di come la scelta di non dare veramente priorità alla storia e al suo personaggio gli spezzò il cuore:"Non è andata affatto così e sono orgoglioso di poter dire di non aver compromesso me stesso. Sono sempre stato io e forse per qualcuno questo è stato un problema. Ho letto tempo fa i libri di Joseph Campbell e James Hillman e quando ho ottenuto il ruolo di Spider-Man ho pensato 'è una cosa fantastica, terribile e incredibile.' Avevo la responsabilità di mettere fuori la mano dallo schermo e allungarla sulle spalle di un pubblico giovane e per me era un dono e una grande responsabilità. Potevo influenzare profondamente il pubblico grazie alla saggezza e alla conoscenza che potevo infondere al personaggio. Ecco quello che ho fatto e che ho provato a fare. Avevo 25 anni ed ero abbastanza ingenuo riguardo la produzione di un film dal budget così grosso."

Andrew Garfield ha interpretato Peter Parker/Spider-Man nei due film della Sony, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2.