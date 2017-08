The 15:17 To Paris: Clint Eastwood punta agli Oscar con il suo nuovo film

Con l’ultima candidatura risalente al 2014 con, sembra chevoglia tentare nuovamente la corsa agli Oscar per quanto riguarda l’edizione del 2018 con il suo prossimo film,

Secondo Variety, infatti, sembra che la pellicola sarà distribuita dalla Warner Bros. a dicembre, quindi in piena Awards-Season. Nonostante le riprese siano iniziate solo da pochi giorni, tra l’altro a Venezia, il film sarà dunque pronto entro l’anno e non è una novità per Eastwood, di solito molto rapido nella produzione dei suoi progetti. L’ultima vittoria del regista nei prestigiosi premi risale al 2005, con Million Dollar Baby.

Tratto dal libro non-fiction The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Jeffrey E. Stern, il film seguirà la vita dei tre eroi che sventarono un attacco terroristico su quel treno, dall’infanzia al fatidico giorno che cambiò le loro vite. Nel cast saranno presenti i veri protagonisti della vicenda nel ruolo di loro stessi, più Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger e William Jennings.