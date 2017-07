The 15:17 To Paris, Clint Eastwood impiegherà i veri protagonisti della vicenda

Come annunciato nell’aprile scorso, il prossimo progetto diè l’adattamento di, che parla dell'atto di eroismo compiuto da tre giovani americani nell'estate del 2015.

Oggi arriva la conferma che il regista ha ingaggiato per il suo cast i veri soldati protagonisti della vicenda - Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone - per recitare nelle parti di loro stessi nella pellicola. Il trio ha anche scritto il libro da cui è tratto il film e, apparentemente, la decisione di inserirli nel cast è stata presa all’ultimo momento, per un cambio di idea di Eastwood, nonostante sia lui che lo studio avessero già in mente nomi ben più noti.

Insieme ai Sadler, Skarlatos e Stone, ci saranno anche Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul-Mikel Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisa, Cole Eichenberger e William Jennings. Il film seguirà la vita dei tre personaggi principali, dall’infanzia al fatidico giorno su quel treno. Ancora non si ha alcuna notizia sulla data di inizio riprese, ma probabilmente si tratta ormai di poco tempo, con un’uscita pensata presumibilmente per la stagione dei premi dell’anno prossimo.