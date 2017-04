The 15:17 to Paris: Clint Eastwood girerà il film

L'ottantaseienne attore e registagirerà il film tratto dal libro, che parla dell'atto di eroismo compiuto da tre giovani americani nell'estate del 2015.

Il libro è stato scritto dai tre eroi Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e da Jeffrey E. Stern. I ragazzi detengono i diritti a vita dell'opera. Alla sceneggiatura c'è Dorothy Blyskal e Eastwood inizierà a mettere insieme il cast poco prima di iniziare le riprese verso la fine di quest'anno. Il regista sarà anche produttore con Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier.

Clint Eastwood continua così il suo percorso volto a raccontare storie di eroi americani, come ha già fatto con Sully e American Snyper. La storia di questi tre ragazzi riguarda un attentato sventato nell'estate 2015 quando un terrorista dell'ISIS salì sul treno #9364 diretto da Bruxelles a Parigi. Armato di un AK-47, aveva abbastanza munizioni per uccidere 500 persone. Se non fosse stato per l'intervento dei tre americani, sarebbe riuscito nell'intento omicida. I ragazzi non si sono arresi alla paura. Stone è un praticante di arti marziali e pilota della U.S. Air Force, Skarlatos era membro della Guardia Nazionale dell'Oregon e tutti e tre i compagni, senza paura hanno deciso di fermare l'uomo appena uscito da una delle toilette del treno, pronto a uccidere. Hanno di certo evitato una tragedia di massa.

Siete curiosi di vedere il prossimo film di Eastwood, quindi?