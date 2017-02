Thanos sarà il protagonista di Infinity War (ma non sarà in Guardiani 2)

Dopo anni passati ad agire dietro le quinte (ovvero: poche sequenze o scene post-titoli di coda), il Thanos dientrerà in azione in, in arrivo a maggio 2018.

Parlandone in un'intervista, seppur senza svelare troppo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha azzardato e ha definito Thanos il protagonista. "Thanos sarà in Infinity War" spiega Feige "in un film che ha cosi tanti personaggi, potremmo quasi dire che è il protagonista, ed è quasi un allontanamento drastico da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma appropriato per una pellicola chiamata Infinity War".

E perché non lo vedremo in Guardiani della Galassia vol.2? "E' un film incentrato su due sorelle. Non su due sorelle e loro padre" ha spiegato James Gunn "Quali sono i loro problemi? Alcuni di questi potrebbero esser stati causati dall'esser cresciuti insieme al padre. Ma non è un film su Thanos e, sinceramente, non avevo alcuna ispirazione per inserirlo".