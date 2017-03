Thank You for Your Service: ecco la data di uscita del film con Miles Teller

Sarà un'uscita autunnale, esattamente il 27 ottobre 2017.è un dramma militare della DreamWorks il cui regista è, già sceneggiatore di

Basato sull'omonimo libro vincitore del premio Pulitzer, scritto da David Finkel, il film narra del disturbo post-traumatico da stress (PTSD) di cui soffrono molti soldati di ritorno dalle zone calde di guerra. Racconta quindi le vicende di un gruppo di militari di ritorno dall'Iraq, che lottano per cercare di vivere una vita normale, in famiglia, da civili, col costante ricordo di una guerra che pesa come un macigno sulla loro memoria, anche molto tempo dopo la fine dei combattimenti. Questo disturbo colpisce circa il 10% delle donne e il 4% degli uomini e i sintomi di cui soffrono possono includere incubi, flashback, isolamento, sbalzi d'umore repentini, irritabilità e può portare, nei casi limite, al compimento di atti di violenza e addirittura al suicidio.

Il cast di Thank You for Your Service è composto da Miles Teller (Whiplash), Haley Bennett (La Ragazza del Treno) Amy Schumer, Joe Cole, Beulah Koale, Scott Haze, Keisha Castle-Hughes, Brad Beyer, Omar Dorsey e Jayson Warner Smith. Il film è prodotto da Jon Kilik.