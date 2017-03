Terminator: SkyDance Media annuncerà il futuro del franchise quest'anno

La saga diè stata protagonista di alti e bassi. Dopo i primi due celebri capitoli del franchise, i fan non hanno apprezzato totalmente gli episodi successivi della saga con

Anche se Terminator Genisys non è andato malissimo al botteghino, non è stato accolto come la Paramount e la Skydance volevano, ed i piani per gli eventuali sequel sono stati cancellati immediatamente. La notizia, poi, che vorrebbe Arnold Schwarzengger avere chiuso con la saga di Terminator, non faceva presagire un bel futuro per il franchise.

Eppure sembra che la Skydance abbia dei piani ben precisi per resuscitare Terminator al cinema e accontentare i fan. Durante un'intervista, David Ellison ha promesso un annuncio quest'anno riguardante il futuro di Terminator: "Dirò che abbiamo risolto il futuro di Terminator e vi prometto che sarà bello. Dove procederemo è la continuazione di quel che i fan vogliono sin dall'uscita del secondo episodio. Annunceremo qualcosa a riguardo quest'anno. Siamo terribilmente eccitati a riguardo e pensiamo che sia dove il franchise debba procedere".

Che sia il fantomatico film di James Cameron con Tim Miller alla regia?