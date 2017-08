Terminator: nel nuovo film sarà chiarito perché T-800 ha l'aspetto di Schwarzy!

Nel nuovo Terminator, dove sarà coinvolto anche il creatore dell serie, James Cameron, una componente chiave della storia sarà spiegare l'origine dell'aspetto di T-800 e perché abbia le sembianze di Arnold Schwarzenegger.

La saga di Terminator continuerà, nonostante i fallimentare tentativo di riportarla in pista con Terminator: Genisys. Al Q&A live, Cameron ha risposto ad alcune domande poste da TheArnoldFans:

"Dovete chiedervi "Perché hanno fatto questi personaggi con l'aspetto e la voce di Arnold? Ci deve essere un motivo. E c'è, nella mia testa ho avuto un flash sul fatto che doveva essere un prototipo. E che ci doveva essere un tizio da cui raccogliere il DNA che poi avrebbero sviluppato in laboratorio, nello stesso posto in cui avrebbero costruito Terminator... e presumibilmente doveva essere una persona reale da cui attingere. E la domanda quindi è se la persona in questione avesse o meno qualche significato per la Skynet o perché abbiano scelto lui (Arnold). Oppure avevano una serie di Terminator da realizzare e il primo capitato loro sottomano al centro commerciale è stato Arnold, per caso? Mi sono posto queste domande diverse volte ma non mi sono mai dato una risposta... Stiamo parlando di fare un nuovo Terminator, addirittura una nuova trilogia e, se ci seguirete, questa e molte altre domande potrebbero trovare risposta!"

Facendo questo tipo di affermazione però, Cameron sembra completamente all'oscuro del fatto che questa sequenza sia già stata girata in Terminator 3: Rise of the Machines, ma poi nel film, per ovvie ragioni non si è vista. Potete vedere la scena del Sergente Candy qui sopra!

Schwarzenegger ha rivelato che le riprese inizieranno a marzo 2018 (via The Playlist). Cameron otterrà nuovamente i diritti d'utilizzo di Terminator nel 2019 e farà da padrino aa nuova serie di film, che vede Tim Miller, regista di Deadpool, e David Ellison della Skydance fare squadra.

Cameron non potrà occuparsi egli stesso della regia, a causa degli impegni per i successivi film della serie Avatar.