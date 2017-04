Terminator Genysis: ecco i concept art dell'endoscheletro T-800

, il talentuoso artista concettuale che ha lavorato in, è salito a bordo die ha chiesto di aggiornare il design dell'endoscheletro T-800.

Questo è già di per sé un compito difficile, specialmente considerando il fatto che Stan Winston, il mago degli effetti speciali animati che portò l'originale alla vita nel classico di James Cameron nel 1984, è morto nel 2008 mentre lavorava a Terminator Salvation (2009).



"Inutile dire che è difficile perfezionare o migliorare qualcosa che era già perfetto" scrive Bulgarov nel suo sito. "L'impresa più difficile era preservare rispettosamente i punti chiave dell'iconico look creato da Stan Winston, aggiornando il design della meccanica per adattarlo alle esigenze odierne anche in riferimento alla continuità che il disegno industriale in generale ha avuto in questi anni nella concezione degli endoscheletri. Il cranio originale è diventato una sorta di punto di riferimento per il linguaggio visuale e non mi sono permesso di ridisegnarlo. Uno degli aspetti che ho cercato di rifinire sono, per esempio, il modo in cui le parti interne dello scheletro avrebbero modificato la parte esterna e muscolare, a livello epidermico. Ho dovuto pertanto rimodellare un po' le forme, un po' troppo appuntite, e dare loro maggiore morbidezza, specialmente nei punti in cui le parti meccaniche erano a tropo diretto contatto con i muscoli o alla pelle. Questo passaggio è stato fatto in modo più sottile, così da preservare la sensazione terrificante che uno scheletro di metallo suggeriva in origine."

"Un altro compito era quello di dare delle proporzioni decisamente più esagerate allo scheletro, rispetto a quelle di un essere umano comune, così da rendere la fisicità di Schwarzenegger, Mister Olympia ancora più imponente Alla fine poi, ho ripassato bene tutti i dettagli così che venisse tutto bene nelle inquadrature ravvicinate. La Legacy Effects ha fatto un lavoro superlativo portando questi disegni alla realtà e sono davvero soddisfatto di come è uscito sullo schermo."