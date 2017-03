Terminator: Genisys, il sequel è ufficialmente cancellato

Non che sia una novità o una gran sorpresa, ma possiamo dirlo: il sequel diè stato ufficialmente cancellato. O, quantomeno, non ha più una data di uscita fissata dalla Paramount Pictures.

Come confermato da The Wrap, la Paramount ha deciso di cancellare la data di uscita di questo sequel che era stata fissata per il 29 giugno 2018 (data in cui dovrebbe uscire un film Marvel prodotto dalla Fox).

La Paramount non ha ancora fatto annunci ufficiali riguardanti il futuro del franchise ma SkyDance Media ha fatto sapere che svelerà cosa accadrà nei prossimi anni riguardante la saga molto presto.

Terminator: Genisys, secondo le intenzioni dello studio, avrebbe dovuto rilanciare il franchise e dare inizio ad una nuova trilogia, ma gli incassi deludenti e le critiche hanno portato ad un ripensamento.