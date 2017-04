Terminator: Arnold Schwarzenegger smentisce i rumor sulla fine della saga!

Recentemente i fan del franchise disi erano rassegnati al non vedere più nuovi capitoli della saga a causa di una notizia che ne dava per certa la sua conclusione definitiva, conanch’esso intenzionato a concludere la sua decennale collaborazione. Ora invecesmentisce tutto!

Fandango ha parlato infatti con il veterano attore che vedremo presto nel film Aftermath, nelle sale cinematografiche statunitensi da venerdì 7 aprile. Quando gli è stato chiesto cosa si provava a dire addio alla saga di Terminator, Schwarzenegger ha prontamente corretto l’intervistatore, facendogli notare che non è ancora finita per il franchise.

"Sì, non vedo l'ora di fare un altro film di Terminator." ha detto Arnold Schwarzenegger. Quando gli è stato chiesto se fosse vera la recente notizia che il franchise di Terminator sarebbe arrivato al capolinea, si è fatto una risata. "Non voglio chiamarle fake news, come lo chiama il Presidente [degli Stati Uniti Trump], ma penso che la gente scriva semplicemente delle cose, anche se non ho idea del perché. Solo perché la Paramount non vuole riprendere il franchise di Terminator, non significa che non ci siano altri 15 studi disposti a farlo. Questo non significa che il franchise di Terminator è finito, giusto? Significa solo che hanno intenzione di negoziare con un altro studio, ma non si possono dare i dettagli di queste cose. Lo annunceranno quando sarà ora. Ma, sì, il franchise di Terminator non è certo finito. E ricordate che, dopo il 2018, James Cameron lo riavrà indietro, e poi proseguiranno!"

Sul coinvolgimento di James Cameron nel futuro della serie ha detto: "Cameron lo produrrà, e ci sarà un altro regista a dirigerlo. Io non vedo l'ora di fare un altro Terminator, soprattutto se la storia è scritta bene e divertirà davvero il mondo intero." Ha poi aggiunto che sono in fase di sviluppo anche un nuovo Conan e un sequel de I Gemelli, intitolato Triplets. "E lo stesso vale per un altro Conan o per Triplets - entrambi questi film sono in lavorazione."