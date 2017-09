Terminator 6: Linda Hamilton torna nel ruolo di Sarah Connor

Nel corso dell'evento a Los Angeles che ha visto la proiezione diin versione restaurata in 4K, sono intervenuti. Il regista di Titanic e Avatar ha deciso di riacquisire i diritti del franchise e creare una nuova trilogia, il cui primo film sarà diretto proprio da Miller.

Il regista di Deadpool è intervenuto insieme a Cameron e i due hanno svelato alcuni dettagli del progetto che andranno a realizzare. Oltre al ritorno annunciato di Arnold Schwarzenegger nel ruolo di T-800, è stato confermato il ritorno di Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor.

James Cameron ha spiegato:"Considerando quanto fu importante per le questioni di genere e per le star d'azione, il ritorno di Linda nel ruolo di Sarah, nel ruolo di una guerriera esperta e matura sarà molto significativo. Nei film d'oggi ci sono persone di 50 o 60 anni che uccidono i cattivi ma non c'è un esempio di quel tipo di donna. Nel frattempo abbiamo iniziato la ricerca di una ragazza sui 18 anni, il fulcro della nuova storia. Piegheremo il tempo ancora una volta e avremo personaggi dal presente e dal futuro. Molti saranno personaggi nuovi ma ci saranno anche personaggi che torneranno come quelli di Arnold e Linda."

Questo nuovo capitolo, Terminator 6, sarà un sequel diretto di Terminator 2, ignorando volutamente tutti gli altri film successivi.

Per la scrittura della sceneggiatura è stato riunito un team che comprende David Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman.