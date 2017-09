Terminator 6: fissata la data d'uscita del film di Tim Miller

Dopo le varie speculazioni dei giorni scorsi, la Paramount Pictures ha fissato la data d’uscita di, sequel del celebre franchise fantascientifico creato da

Per la regia di Tim Miller, il film – attualmente senza un titolo ufficiale – arriverà il 26 luglio 2019 nelle sale americane. Oltre alla Paramount, ci sarà anche Skydance a co-produrre la pellicola. Da quanto dichiarato in precedenza da Arnold Schwarzenegger, questo nuovo sequel ignorerà completamente la storyline di Terminator Genisys e sarà un sequel diretto di Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Linda Hamilton riprenderà, inoltre, i panni di Sarah Connor.

Parlando con l’Hollywood Reporter, Miller ha spiegato come – secondo lui – un vecchio Terminator potrebbe inserirsi nella nuova storia, a differenza di quanto realizzato in Genisys: “Non l’ho ancora detto ad Arnold, quindi potrei finire nei guai. Credo ci sia bisogno di fare le cose diversamente. E quello che Jim ha detto riguardo all’invecchiamento esteriore mentre all’interno rimane sempre lo stesso – beh, non l’interno, ma il cervello inteso come parte emotiva e intellettiva, quella dovrà evolversi. Sono macchine che imparano. È un modo per renderlo diverso da come è stato fatto. Persino in Genisys sembrava – dovrei star zitto – che fosse una copia sovraccarica del vecchio Terminator. Penso dovremmo accogliere il suo invecchiamento, e questo lo renderà interessante ai fan”.

Al lavoro sulla nuova sceneggiatura ci sono attualmente David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman, Justin Rhodes, David Ellison e lo stesso Cameron. Le riprese dovrebbero iniziare il prossimo marzo.