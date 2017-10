Teen Titans Go! Il nuovo motion poster conferma il cast vocale

E' stato appena rilasciato via Twitter il nuovo motion poster die, grazie a questo nuovo post promozionale, possiamo vedere quale sarà il cast vocale scritturato per la pellicola animata.

Teen Titans GO!, seguito della serie tv dei primi anni 2000 Teen Titans, vedrà protagonisti personaggi come Robin, Starfire, Raven, Cyborg e Beast Boy che, nel poster animato si vedono seduti e in piedi, a sorvegliare Los Angeles da sopra l'insegna di Hollywood; il cast vocale che darà loro voce è composto da Scott Menville (Robin), Hynden Walch (Starfire), Khary Payton (Cyborg), Tara Strong (Raven), Greg Cipes (Beast Boy), Will Arnett e Kristen Bell.

Teen Titans GO! esce a luglio 2018.