Teen Titans Go! diventa un film d'animazione per la Warner Bros.

La Warner Bros. Pictures ha svelato il loro titolo d'animazione in uscita nel 2018 e farà felici i fan della, soprattutto quelli più piccoli. Infatti lo studio adatterà per il grande schermo

Il film animato è atteso per le sale cinematografiche statunitensi per il 27 luglio 2018. I dettagli sul progetto sono top-secret ma, come la famosa serie di Cartoon Network creata da Arnold Drake, George Pérez e Marv Wolfman, il film seguirà il gruppo di giovanissimi supereroi DC.

I Teen Titans, protagonisti della serie omonima d'animazione, sono stati protagonisti anche del film animato direct-to-video Teen Titans: The Judas Contract e debutteranno, in live-action, il prossimo anno nel serial Titans, in arrivo sulla nuova piattaforma digitale della DC.