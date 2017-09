Ted 3: Sam Jones ha ufficialmente firmato per il terzo film!

ha detto di aver firmato per interpretare anche il terzo film sull'orso Ted ; tuttavia, non c'è ancora nessuna conferma sulla possibilità che la pellicola venga realizzata sul serio, alla fine.

Il ruolo più famoso in carriera di Sam Jones è stato quello dell'avventuriero spaziale Flash Gordon, nel film del 1980. La notizia della firma del contratto l'attore l'ha data a ComicBook.com, specificando, tuttavia, che per adesso non ci sono piani specifici per portare sullo schermo la terza pellicola su Ted.

"Abbiamo firmato per Ted 3, ma questo non significa necessariamente che ci sarà il terzo film. Dipende tutto dai numeri. Ted 1 ha segnato un precedente. E' diventato il film numero 1 nella storia di Hollywood, ha frantumato tutti i record di box office sotto la categoria delle produzioni originali - originali commedie R-Rated."

Secondo Jones, il sequel del 2015 doveva raggiungere i 400 milioni di dollari per poter proseguire. "Non penso che sia ancora lì, sinceramente quindi, se raggiunge i numeri, forse potremo pensare di avere luce verde per la terza pellicola."

Seth MacFarlane, il regista che ha anche prestato la voce all'orsacchiottone, ha detto nel 2015: "E' possibile che si faccia anche il terzo film. Semplicemente, per adesso, non ci sono piani nell'immediato che riguardino nello specifico il progetto."

Chissà...

