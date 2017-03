Taraji P. Henson vorrebbe interpretare una supereroina Marvel

Ed eccoci tornati alla rubrica più amata di Everyeye.it! Anche oggi siamo alle prese con "attori e attrici che si autocandidano in ruoli per futuri/improbabili cinecomics". Oggi è il turno dell'attrice di Empire,

Durante un'intervista, parlando di quali ruoli vorrebbe interpretare nel suo futuro di attrice, la Henson ha svelato che un suo sogno nel cassetto è quello di dare vita ad una supereroina Marvel: "Mi piacerebbe fare qualche commedia. Sono più un'attrice comica che una drammatica, in realtà. Non ho ancora interpretato una psicopatica, e mi piacerebbe molto farlo. E vorrei essere una supereroina Marvel! Non ho ancora interpretato una supereroina, quindi perché no?".

Quale ruolo affidereste - potenzialmente - alla Henson?