LionsGate ha diffuso online il primo trailer di, nuovo film diretto dal regista e attore Tyler Perry , noto per la sua partecipazione a film comedie per il suo lavoro in tv nelle sitcom. Protagonista della pellicola sarà

Acrimony racconta la storia di una moglie fedele e stanca di subire il comportamento scorretto del marito. Il giorno in cui la donna scoprirà di essere stata tradita la situazione prenderà una piega tragica.

Candidata all'Oscar per il ruolo in Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher, Taraji P. Henson nell'ultimo anno ha recitato nella pluripremiata pellicola di Theodore Melfi, Il diritto di contare.