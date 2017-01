Tantissimi rumor sulle prossime produzioni Marvel Studios

Ok, questi rumor che seguono sono originati su 4Chan che è un sito tutt'altro che affidabile. Ma, come spesso accade, noi decidiamo di riportare, bella o brutta che sia, falsa o vera che sia, per amore della cronaca.

In un articolo a parte, vi abbiamo già riportato le voci di corridoio su Avengers: Infinity War, ora vi elenchiamo tutte quelle delle prossimi produzioni. Ovviamente - ripetiamo - sono tutt'altro che confermate, quindi prendete tutto con le 'pinze'.

Guardiani della Galassia vol.2

Tornerà Laura Haddock come Meredith Quill, madre di Star-Lord mentre Sylvester Stallone e Sharon Stone sono accreditati, rispettivamente, come 'Chief Centurion' e 'Balthak'.

Spider-Man: Homecoming

Logan Marshall-Green e Bokeem Woodbine dovrebbero essere "Bryce/Shocker #1" e "Schultz/Shocker #2". Tra gli altri credits Donald Glover è Farrell, Tyne Daly è Hoag, Gary Weeks è Porter, Hill Harper è Cleary e Christopher Berry è Ballinger/Goon #2.

Thor: Ragnarok

Secondo il sito, Zachary Levi tornerà come Fandral. Sam Neill dovrebbe dare il volto a The Trader e Josh Brolin apparirebbe come Thanos.

Pantera Nera

Sia Andy Serkis che William Hurt dovrebbero tornare, rispettivamente, come Ulysses Klaw e il Generale Ross. Letitia Wright dovrebbe interpretare Suri mentre Malachi Kirby è un giovane T'Chaka.

Ant-Man and the Wasp

Judy Greer, Abby Ryder Fortson e David Dastmalchian sono sicuri per tornare nei panni di Maggie, Cassie e Kurt mentre sono in corso le trattative per i ritorni di Bobby Cannavale e T.I. come Paxton e Dave.

La Marvel vorrebbe Christoph Waltz per il ruolo di Elias Strickler, uno scienziato pazzo, mentre Kevin Durand per David Cannon. E' previsto anche il personaggio di Harrison Shepperd, un agente governativo, cosi come l'apparizione di Eric O'Grady: la Marvel cerca un attore di commedie per tale ruolo.

In questo sequel, secondo 4Chan, vedremo Janet Van Dyne, e potrebbe avere il volto di Michelle Pfeiffer. Sia Jeremy Renner che Anthony Mackie potrebbero apparire come Occhio di falco e Falcon.

Capitan Marvel

Anche se la sceneggiatura è in fase di riscrittura, questi sono i ruoli che dovrebbero apparire nel film: "Monica Rambeau", "David Lawson", "Karla Sofen", "Ian Taggart" e "Yon-Rogg". In particolare, il casting di Yon-Rogg ha la precedenza in quanto dovrebbe apparire in uno dei due prossimi film sugli Avengers; secondo 4Chan, Joel Edgerton sarebbe in lizza per la parte.