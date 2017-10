Tanti dettagli nelle foto dal trailer finale di Star Wars - Gli Ultimi Jedi!

In seguito agli eventi de Il Risveglio della Forza, Rey (Daisy Ridley) ha bisogno di un maestro che possa insegnarle a controllare la Forza e grazie ad una mappa trova il nascondiglio di Luke Skywalker (Mark Hamill), in esilio su un pianeta sperduto. Grazie a Luke e all'aiuto di Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), Maz Kanata (Lupita Nyong'o) e del generale Leia Organa (Carrie Fisher), Rey cercherà di contrastare il Primo Ordine, che tra i suoi servitori può contare su Kylo Ren (Adam Driver). Star Wars - Gli Ultimi Jedi è diretto da Rian Johnson e comprende nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Altri contenuti per Star Wars - The Last Jedi