Tante new entry nel cast di Die In a Gunfight diretto da Collin Schiffli

Si arricchisce il cast di, pellicola che dopo anni travagliati in cui il progetto non si è mai concretizzato ora sembra avere un futuro. A dirigere il film sarà Collin Schiffli e nel cast si sono aggiunti nomi del calibro dell'attrice premio Oscar

Tra action e amore, Die In a Gunfight è scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, autori di Ant-Man and the Wasp. La trama del film vede due giovani, Ben e Mary, che intendono lottare per il proprio amore in un mondo di spionaggio e vendetta.

Tom Butterfield, Mark Gordon, Allyson Seeger e Sara Smit produrranno il film. Helen Hunt torna al cinema a tre anni di distanza da suo ultimo film da regista, Ride - Ricomincio da me, e nel 2017 ha diretto un episodio della serie Feud.

Josh Hutcherson quest'anno sarà al cinema in The Disaster Artist di James Franco mentre Kaya Scodelario, dopo aver recitato nell'ultimo capitolo de Pirati dei Caraibi, sarà in Maze Runner - La rivelazione. Olivia Munn ha recentemente partecipato al film La festa prima delle feste con Jennifer Aniston.