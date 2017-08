Tangled: Before Ever After - Roy Conli non vuole il live-action del film!

Il produttoreha spiegato il motivo per cui non vuole che sia fatto troppo presto un live action sul film d'animazione Tangled: Before Ever After

Dal momento che la Disney sta riscuotendo un grandissimo successo con i suoi live - action, non ultimo il gigantesco incasso di La Bella e La Bestia diretto da Bill Condon, è normale che si voglia continuare a portare sullo schermo, in carne ed ossa ogni potenziale "hit" dal repertorio.

Tuttavia, il produttore Roy Conli spera che questo non avvenga, perlomeno non subito, con Tangled:

"Mi piacerebbe che il Treasure Planet diventasse un live - action. Credo che sarebbe davvero spettacolare. Hanno fatto una versione musicale di Il Gobbo di Notre Dame in Germania, ed è una delle mie colonne sonore preferite. Riguardo Tangled, io l'ho adorato, ed uno dei film che preferiscono i miei bambini. Per questo motivo credo che sì, un live action sarebbe perfetto ma non ora, è troppo recente. possono farlo, ma tra 25 anni!

Sono convinto che Tangled abbia riaperto la porta sul tema di "cosa sia una principessa" e ha, conseguentemente, dato il via alla produzione di Frozen, che ha stravolto i canoni. E dunque vorrei che rimanesse così com'è per un po', prima che diventi qualcos'altro!"

E voi vorreste vedere il live - action di Tangled: Before Ever After? Ditecelo nei commenti!