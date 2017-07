Take my hand, il corto italiano Vincitore al Los Angeles Film Awards

Ha ottenuto diversi riconoscimenti prestigiosi come il Best Inspirational Short Movie al Los Angeles Film Awards e al Festigious Film Festival, eventi ufficiali di IMDB,, il nuovo corto di, prodotto dallo stesso regista insieme a Piano9 Produzioni.

Quattro minuti per un racconto astratto e dalle forti ispirazioni autobiografiche, un vero e proprio viaggio emozionale che guarda ad una speranza di crescita oltre la durezza, contrapponendo il caos della metropoli a passaggi più intimi in una sorta di tempo cristallizzato. Lo stesso Brigiano ha dichiarato "C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho vissuto l'amore con tutto me stesso. Vivere cambiamenti radicali e repentini, essere sopraffatto dalle emozioni, dalla bellezza e anche dalla cattiva sorte... Realizzare questo corto mi ha dato la possibilità, tanto cercata, di una libertà creativa totale."