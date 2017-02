Taika Waititi parla di Thor: Ragnarok e svela che ha un cameo

Durante una nuova intervista, il registaè tornato a parlare di, nuovo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono, facendo un paragone tra il suo film ed il recente

"A volte mi fermo e penso: sto facendo un film con Thor e Dottor Strange, con l'Incredibile Hulk e Loki, ed ognuno di questi personaggi è cosi strano e differente" ha spiegato Waititi "Civil War era incentrato su degli umani con problemi 'umani'. I nostri sono creature ed esseri, personaggi veramente differenti. Anche in questo caso con problemi 'umani', ma nello spazio più profondo o in altri mondi".

Inoltre il regista ha svelato di aver girato un cameo per il film: "Non è una cosa che pianifico, ma sono in ogni mia pellicola in un piccolo o grande ruolo.".